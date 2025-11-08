Kastamonu'da aile için tartışma kanlı bitti! Baba, oğlunu gözünü kırpmadan vurdu
Kastamonu'da feci bir olay meydana geldi. Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Baba Hüseyin Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kastamonu'da korkunç bir aile faciası meydana geldi.
Kuyluş köyünde baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖZ OĞLUNU SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla oğluna ateş etti.
Ağır yaralanan Önder Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
