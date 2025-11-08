Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kastamonu'da aile için tartışma kanlı bitti! Baba, oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Kastamonu'da aile için tartışma kanlı bitti! Baba, oğlunu gözünü kırpmadan vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci bir olay meydana geldi. Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Baba Hüseyin Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da korkunç bir aile faciası meydana geldi.

Kuyluş köyünde baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kastamonu'da aile için tartışma kanlı bitti! Baba, oğlunu gözünü kırpmadan vurdu - 1. Resim

ÖZ OĞLUNU SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla oğluna ateş etti.

Ağır yaralanan Önder Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

