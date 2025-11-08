13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede ve toruna kurşun yağdırdı

Olay, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Sarıgöl mahallesinde geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaşandı. 13 yaşındaki Y.K. ile mahalleden tanıdığı 16 yaşındaki A.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma o gün sona erdi.

DEDEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre olay günü A.M., 60 yaşındaki dedesi Servet Macit ile mahallede yürürken yine husumetlisi Y.K. ile karşı karşıya geldi. İkili kavga etmeye başlayınca dede araya girip çocukları ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa bir süre sonra elinde silahla tekrar döndü. Y.K.'nin silahından çıkan kurşunlar 60 yaşındaki Servet Macit ve torunu A.M.'ye isabet etti.

Servet Macit

DEDE ÖLDÜ, TORUN YARALI

Dede torun kanlar içinde yerde yatarken şüpheli Y.K. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan dede Servet Macit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından vurulan torunu A.M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Servet Macit memleketi Yalova'da toprağa verildi.

13 YAŞINDA 9 KAYDI ÇIKTI, AĞABEYİ DE CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 13 yaşındaki şüpheli Y.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken daha önceden 3 yaralama, 2 hırsızlık başta olmak üzere 9 kaydının olduğu iddia edildi. Şüpheli Y.K.'nin ağabeyinin de bir süre önce cinayet şüphelisi olarak cezaevine girdiği öğrenildi.