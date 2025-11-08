Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede ve toruna kurşun yağdırdı

13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede ve toruna kurşun yağdırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede ve toruna kurşun yağdırdı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Y.K., tartıştığı arkadaşı A.M. ve dedesi Servet Macit'e kurşun yağdırdı. A.M. yaralanırken, kurşunların isabet ettiği Servet Macit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Y.K.'nin 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Sarıgöl mahallesinde geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaşandı. 13 yaşındaki Y.K. ile mahalleden tanıdığı 16 yaşındaki A.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma o gün sona erdi. 

DEDEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre olay günü A.M., 60 yaşındaki dedesi Servet Macit ile mahallede yürürken yine husumetlisi Y.K. ile karşı karşıya geldi. İkili kavga etmeye başlayınca dede araya girip çocukları ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa bir süre sonra elinde silahla tekrar döndü. Y.K.'nin silahından çıkan kurşunlar 60 yaşındaki Servet Macit ve torunu A.M.'ye isabet etti.

13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede ve toruna kurşun yağdırdı - 1. Resim
Servet Macit

DEDE ÖLDÜ, TORUN YARALI

Dede torun kanlar içinde yerde yatarken şüpheli Y.K. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan dede Servet Macit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından vurulan torunu A.M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Servet Macit memleketi Yalova'da toprağa verildi.

13 YAŞINDA 9 KAYDI ÇIKTI, AĞABEYİ DE CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 13 yaşındaki şüpheli Y.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken daha önceden 3 yaralama, 2 hırsızlık başta olmak üzere 9 kaydının olduğu iddia edildi. Şüpheli Y.K.'nin ağabeyinin de bir süre önce cinayet şüphelisi olarak cezaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP’li isme büyük şok! Göçmen kaçakçılığından hapse girdi - 3. SayfaGöçmen kaçakçılığından hapse girdiKayseri'de 'kız meselesinde' kan aktı! 1 ölü - 3. SayfaKayseri'de 'kız meselesinde' kan aktı! 1 ölüAdana'da gece saatlerinde büyük panik! TOMA da devreye girdi - 3. SayfaAdana'da gece saatlerinde büyük panik! TOMA da devreye girdiAdıyaman'da kahreden olay... 5 çocuk babası evinde canına kıydı - 3. SayfaAdıyaman'da kahreden olay... 5 çocuk babası intihar ettiEşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - 3. Sayfa9 aylık hamile kadın evinde ölü bulunduElazığ’da kayıp otizmli Veysel için gece boyu seferberlik: Üçüncü günde de iz yok - 3. SayfaKayıp otizmli Veysel için gece boyu seferberlik:
Sonraki Haber Yükleniyor...