Aksaray’da inanılmaz olay: Anne ve baba avukat kızlarını taksi durağında rehin aldı

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Amasya’dan Aksaray’a çalışmak için gelen avukat F.Ü., anne ve babasıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından anne ve babası da kızlarının peşinden gelerek, tesiste buldukları F.Ü.’yü konuşmak amacıyla taksi durağına çağırdı.

KIZLARINI DURAĞA KİLİTLEDİLER

Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi.

Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ANNE VE BABA İFADE VERECEK

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.