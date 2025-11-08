Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aksaray'da inanılmaz olay: Anne ve baba avukat kızlarını taksi durağında rehin aldı

Aksaray’da inanılmaz olay: Anne ve baba avukat kızlarını taksi durağında rehin aldı

Aksaray’da inanılmaz olay: Anne ve baba avukat kızlarını taksi durağında rehin aldı
Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir taksi durağında yaşanan olayda, tartıştığı anne ve babası tarafından kilitlenen avukat kadın, 112’yi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek kadını kurtarırken olayın detayları ortaya çıktı.

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Amasya’dan Aksaray’a çalışmak için gelen avukat F.Ü., anne ve babasıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından anne ve babası da kızlarının peşinden gelerek, tesiste buldukları F.Ü.’yü konuşmak amacıyla taksi durağına çağırdı.

Aile krizi taksi durağında patladı: Anne ve baba, kaçan avukat kızını kilitledi - 1. Resim

KIZLARINI DURAĞA KİLİTLEDİLER

Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi.

Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aile krizi taksi durağında patladı: Anne ve baba, kaçan avukat kızını kilitledi - 2. Resim

ANNE VE BABA İFADE VERECEK

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

