Antalya’da şüpheli ölüm! 30 yaşındaki gencin cesedi odasında bulundu
Güncelleme:
Antalya Kepez’de ailesiyle yaşayan 30 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici bulguya rastlanmayan Tezcan’ın ölümü şüpheli bulunurken, savcı incelemesinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3871 Sokak'ta meydana geldi.
OĞLUNU HAREKETSİZ HALDE BULDU
Edinilen bilgiye göre, sabah babası işe giderken ayakta olan Tezcan, bir süre sonra odasına geçti. Uzun süre odasından çıkmayan Tezcan'ı kontrol eden annesi, oğlunu hareketsiz halde buldu.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabinin ölümü şüpheli bulmasının ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Vücudunda kesici ya da delici bir bulguya rastlanılmayan Tezcan'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
