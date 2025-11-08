18 milyonluk araç alev aldı, iş insanı ölümden döndü! Markadan şoke eden cevap geldi

Geçtiğimiz haziran ayında İzmir'de Yeşildere Caddesi'nde otomotiv ve eğlence sektöründe faaliyet yürüten iş adamı T.G., olaydan 6 ay önce otomobiliyle oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için Çeşme'ye doğru yola çıktı. Seyir halindeyken aracının ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden T.G., aracını hemen kenara çekti. Araç bir anda kendini kilitlerken sürücü T.G. içeride mahsur kaldı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine büyük bir panik yaşayan T.G., otomobilin dijital sisteminde yer alan acil kilit açma tuşunu tesadüfen bulup bastı ve kapıları açmayı başardı. Alevler ve yoğun duman nedeniyle hafif şekilde yaralanan T.G., son anda araçtan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

NAKİT PARALAR DA YANDI

Bir otomobil satışından elde ettiği yüksek meblağlı nakit parayı da aracında taşıyan T.G., yangın sırasında paraların bir kısmını kurtarmaya çalışsa da büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç, yangının ardından T.G.'nin otomobili satın aldığı firmanın servisine çekildi. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının çıkış nedeninin üretim hatasından kaynaklandığı ifade edildi. Adli bilirkişi raporlarında da yangının, aracın elektrik sisteminde bulunan HVD (High Voltage Distribution) adlı bileşenden çıktığı belirlendi.

MARKA MÜHENDİSLERİNDEN ŞOKE EDEN CEVAP

Olaydan üç ay sonra Almanya'dan gelen markanın mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını öne sürdü. Yangında canını zor kurtaran T.G., daha sonra da markadan da aldığı cevap sonrası malını da kurtaramadı ve durumu yargıya taşıyarak marka hakkında suç duyurusunda bulundu.

T.G.'nin avukatı Harun Ümit Eren, olayla ilgili yaptığı açıklamada müvekkilinin büyük bir travma yaşadığını söyledi. Eren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SONUÇ ÇOK DAHA VAHİM OLABİLİRDİ" "Müvekkilim, yangından 9 ay önce aldığı aracıyla Yeşildere otoyolunda seyir halindeyken sürücü koltuğunun sol ön tarafından alevlerin çıktığını fark ediyor. Hızla aracı kenara çekiyor ancak kapılar kilitleniyor. Araçtan çıkamıyor, mekanik kollar ve düğmeler çalışmıyor. Sol bacağı ve yüzü yanmaya başlıyor. Şans eseri dijital ekrandaki bir kilit açma tuşuna basarak kapıları açabiliyor ve kendisini dışarı atıyor. Bu olayda çok büyük bir şans var. Müvekkilim o sırada çocuklarının doğum günü için yoldaydı. Eğer eşi ve çocukları da araçta olsaydı sonuç çok daha vahim olabilirdi."

"İTFAİYE VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÜRETİM HATASINI GÖSTERİYOR"

Avukat Eren, yapılan teknik incelemelerde yangının aracın elektrik sistemindeki HVD bileşeninden çıktığının tespit edildiğini belirterek, "Tarafsız bir adli bilirkişi tarafından düzenlenen rapor, yangının bataryadan invertöre geçişte kullanılan elektronik bir parçada meydana gelen deformasyon nedeniyle çıktığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı yönde bir itfaiye raporu da mevcut. Ancak markanın Almanya mühendisleri üç ay sonra gelerek farklı bir rapor düzenlediler ve üretim hatası olmadığını ileri sürdüler. Bu raporun teknik olarak yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim hem maddi hem manevi olarak büyük zarar gördü. Almanya'dan ve Türkiye'den beklediğimiz ilgiyi göremedik" dedi.

Türk yargısına güvendiklerini belirten Eren sözlerini şöyle sürdürdü: