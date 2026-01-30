ABD, İran'ı pazar sabahı vuracak iddiası! Washington, Orta Doğu'daki müttefikine bildirdi
ABD'nin pazar sabahı İran'a saldırı düzenleyeceği öne sürüldü. Washington'un Tahran'a olası saldırı tarihini Orta Doğu'daki önemli bir müttefikine bildirdiği iddia edildi.
- Pentagon, Orta Doğu'daki bir müttefikini İran'a yönelik olası bir saldırı hakkında bilgilendirdi.
- ABD ordusu, Ortadoğu'daki müttefikine İran'a saldırıya hazırlık talimatı verdi.
- Trump yönetimi, İran hükümetinin devrilmesi amacıyla üst düzey İranlı liderlere yönelik saldırıları da değerlendirdi.
- Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemi gönderdiğini ve anlaşma yaparsak iyi olur, yapmazsak göreceğiz dedi.
- Trump, İran ile temasların sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazı durdurduğunu belirtti.
- Trump, saldırı tarihine dair bilgiyi sadece İran yönetiminin bildiğini söyledi.
DIŞ HABERLER - İran ile ABD arasındaki kriz diplomatik yollarla çözülmeye çalışılırken Donald Trump yönetiminin Tahran'a yönelik saldırı için harekete geçtiği iddia edildi.
ABD merkezli Drop Site'nin haberine göre; Pentagon, pazar sabahı İran'a yönelik saldırının olabileceği yönünde Orta Doğu'daki önemli bir müttefikini bilgilendirdi.
Haberde "ABD ordusu, Ortadoğu'daki önemli müttefikine İran'a yönelik saldırıya hazırlanması talimatını verdi" ifadelerini kullanıldı.
ÜST DÜZEY İSİMLERE SUİKAST DE MASADA
Trump'ın askeri hedeflere ek olarak, İran hükümetinin devrilmesini hızlandırmak amacıyla üst düzey İranlı liderlere yönelik saldırıları da değerlendirdiği ifade edildi.
TRUMP'TAN SALDIRI TARİHİ MESAJI: BUNU ONLAR BİLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini belirterek, "(İran'la) Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." dedi.
İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.
Tahran yönetimine herhangi bir süre verip vermediği konusundaki soruyu cevaplayan Trump, bunu sadece İran yönetiminin bildiğini kaydetti.
Trump, ABD'nin Venezuela'da yaptığı askeri "operasyonun" bir benzerini İran'da da yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya ise "Bunu söylemek istemem. Askeri olarak faaliyette bulunduğum herhangi bir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum ancak oraya doğru giden büyük bir filomuz var." cevabını verdi.