Anadolu Ajansı
Motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü! Giresun'da feci kaza
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Özetle DinleMotosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi ö...
Kaydet
3. Sayfa 52 dk önce
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir motosiklet ile kamyonet çarpışmasında iki kişi hayatını kaybetti.
- İmdat T. (48) kullandığı motosiklet ile H.K. (71) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
- Kazaya Ağalar köprüsü mevkisinde meydana geldi.
- Mirosikletteki Engin T. (57) ve İmdat T. hayatını kaybetti.
- Kamyonet sürücüsü ifadesi için jandarmaya götürüldü.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.
İmdat T'nin (48) kullandığı motosiklet, ilçenin Ağalar köprüsü mevkisinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı! Kaza anı kamerada
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, İmdat T. ile motosikletteki Engin T'nin (57) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR