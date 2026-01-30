Sakarya’da ormanlık alanda cesedi bulunan Murat A.’nın ölümünde siyanür şüphesi üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Sakarya’da Ferizli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Murat A., 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları yaklaşık iki gün sürdü.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Bugün saat 13.35 civarında Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı alan ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Murat A.’ya ait olduğunu belirledi.

ÖLÜMDE 'SİYANÜR' ŞÜPHESİ

Olay yerinde jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Sakarya İl AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de inceleme yaptı. İlk bulgular, Murat A.’nın siyanür içerek hayatına son vermiş olabileceği yönünde. Bölgedeki incelemelerde kimyasal maddeye rastlandığı bildirildi.

Murat A.’nın kesin ölüm sebebi, cesedin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderilmesinin ardından yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası