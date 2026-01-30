Çanakkale Güzelyalı köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta saat 18.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. H.İ.Ö. yönetimindeki otomobil ile S.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, sürücüler H.İ.Ö. ve S.K. ile yolcular S.Z., M.Z. ve T.Z. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çanakkalede feci kaza! 5 yaralı var, birinin durumu ağır

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.Z.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kavşakta trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası