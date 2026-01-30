Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçı 1-1'e getirerek hanesine bir puan yazdırmayı başardı.

Süper Lig'in 20'nci haftası Antalyaspor-Trabzonspor maçıyla başladı. Bordo-mavililer ilk yarısını 1-0 geride bitirdiği maçı ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 tamamladı.

Antalyaspor, golü 43'üncü dakikada Van de Streek ile bulurken, Trabzonspor'un golünü ise 53'üncü dakika penaltıdan Onuachu kaydetti. Ayrıca Onuachu, bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Antalyada kazanan yok! Trabzonspor 1 puana razı oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.

29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42'ye, Antalyaspor ise 20'ye çıkardı. Bordo-mavililer ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Antalyada kazanan yok! Trabzonspor 1 puana razı oldu

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç (Dk. 86 Giannetti), Safuri, Saric (Dk. 68 Ceesay), Ballet (Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 86 Boli)

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Muçi (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu

Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Mustafa Eskihellaç, Dk. 72 Umut Nayir (Trabzonspor), Dk. 76 Ballet (Hesap.cm Antalyaspor)

Haberle İlgili Daha Fazlası