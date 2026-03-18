Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandığını duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün de 18-22 Mart tarihleri arasında THY’nin 297 ilave sefer planladığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala otoyollarındaki hareketlilik ve düzenlemeler artarken, Türk Hava Yolları (THY) da ek sefer planladığını açıkladı. THY, Ramazan Bayramı tatili kapsamında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 22 Mart'a kadar 297 ilave sefer planladı.

Ramazan Bayramı için iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandı

297 İLAVE SEFER

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, şu ifadelere yer verdi:

Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır.

Üstün, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar dileğinde bulundu.

İÇ HATLARDA 867 İLAVE SEFER

Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı hava yollarında ek kapasite artışı sağlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da iç hatlarda 867 ilave sefer planlandığını açıklamıştı.

“FAZLA UÇUŞ SEÇENEĞİ”

Uraloğlu, şunları söylemişti:

Planlamaya göre, en fazla ek seferi Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek. THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress de 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak. Toplamda 867 ek uçuşun devreye alınmasıyla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasını hedeflendi. Yapılan kapasite artışı sayesinde yolcular daha fazla uçuş seçeneğine erişecek. Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası