Nevşehir'de bir kişi tüpten tüpe gaz aktarmak isterken yangın çıkardı. Alevlere müdahale edemeyince itfaiyeyi arayan adam binada paniğe neden oldu.

Akılalmaz olay Nevşehir’de bir sitenin 3. katındaki dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sefa T., küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaptığı sırada gaz bir anda alev aldı.

Alevlerin büyümesi üzerine yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bu sırada evde bulunan eşini ve bebeğini de tedbir amacıyla karşı komşuya götürdü.

Akılalmaz olay! Tüpten tüpe gaz doldururken evi yaktı

ELİNDEN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda kullanılan piknik tüpü de itfaiye ekipleri tarafından evden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürmeye çalışırken elinden yaralanan Sefa T.’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

