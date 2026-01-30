ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir armadanın İran'a doğru gittiğini ifade etti. Trump, söz konusu armadanın Venezuela'ya giden armadadan daha büyük olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "İran ile anlaşırsak harika olur. Anlaşmaya varmak için daha çok gemi gönderiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tehditlerini sürdürüyor. ABD Başkanı bu defa büyük bir armadanın İran'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Trump, söz konusu armadanın Venezuela'ya giden armadadan dahi daha büyük olduğunu dile getirdi.

Donald Trump, İran ile anlaşma yapmayı umduğunu belirtirken, "Çok sayıda gemiyi İran'a doğru gönderiyoruz. Anlaşma yapmalılar. Yapmazlarsa ne olacağını göreceğiz." dedi.

İRAN'A TARİH VERDİ Mİ?

Öte yandan Trump, Oval Ofis'te kendisine yöneltilen, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.

