Haftanın son mesai gününde, iş çıkışı saatiyle birlikte İstanbul trafiği yine çileye döndü. Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaşırken, megakentin birçok noktasında araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy’de araçlar adeta durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK YÜZDE 90'A YAKLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 87 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.

