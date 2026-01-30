İhlas Haber Ajansı
Haftanın son mesai gününde İstanbul trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı
Haftanın son mesai gününde, iş çıkışı saatiyle birlikte İstanbul trafiği yine çileye döndü. Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaşırken, megakentin birçok noktasında araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
Özetle DinleHaftanın son mesai gününde İstanbul trafiği kilitl...
Kaydet
Yaşam 2 dk önce
İstanbul'da haftanın son gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.
- Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun etkisiyle arttı.
- Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy’de araçlar durma noktasına geldi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 87 olarak ölçüldü.
0:00 0:00
1x
İstanbul’da haftanın son gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 87’e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı.
Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy’de araçlar adeta durma noktasına geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Borsada 29 yıl sonra ilk! Ocakta en çok yükselen 15 hisse…
YOĞUNLUK YÜZDE 90'A YAKLAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 87 olarak ölçüldü.
D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR