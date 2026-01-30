Sırbistan’da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu ülke tarihine geçti. Güvenlik güçleri tam 5 ton esrar ele geçirirken, güvenlik güçleri 4 adet uzun namlulu tüfek ile 1 adet tanksavar roketatara da el koydu.

Sırbistan’da güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretine yönelik şimdiye kadarki en büyük operasyonlardan birine imza attı. Krusevac kenti yakınlarında gerçekleştirilen baskında, ülke tarihinde rekor sayılacak miktarda, 5 ton esrar ele geçirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, küçük ölçekli bir tarım ve ticaret şirketine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucuya ulaşıldığı bildirildi. Bakanlık, operasyon sırasında kaydedilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Roketatar bile var! Rekor uyuşturucu operasyonunda şoke eden görüntü

2 GÖZALTI, 1 KİŞİ İSE FİRARİ

İçişleri Bakanı Ivica Dacic, ele geçirilen uyuşturucu miktarına dikkat çekerek, bunun Sırbistan’da bugüne kadar yapılan en büyük esrar yakalaması olduğunu vurguladı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Dacic, olayla bağlantılı 1 kişinin ise halen firari olduğunu açıkladı.

TANKSAVAR ROKETATAR, UZUN NAMLULU TÜFEK...

Baskın sırasında yalnızca uyuşturucu değil, dikkat çeken silahlar da bulundu. Güvenlik güçleri, 4 adet uzun namlulu tüfek ile 1 adet tanksavar roketatara el koydu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve ele geçirilen esrarın kaynağının araştırıldığı bildirildi.

Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi bulunan Sırbistan’da kenevir üretimi yasadışı kabul edilirken, ülkeye sokulan uyuşturucuların önemli bir bölümünün Orta Doğu ve Latin Amerika hattı üzerinden geldiği değerlendiriliyor.

