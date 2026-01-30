Mardin’de bir genç, miras için babasının aracına patlayıcı yerleştirdi. Hakim karşısına çıkan genç hakkındaki suçlamaları reddederken baba, olayın büyütüldüğünü söyleyip oğlunun tahliye edilmesini istedi.

Olay Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşandı. Miras meselesi nedeniyle babasını patlayıcıyla öldürmek istediği öne sürülen sanık Polat E. ve ile ona yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Oğlu miras için arabasına bomba koymuştu: Babanın isteği şaşırttı

İddianamede, babası Mehmet E.'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen tutuklu sanık Polat E. ile ona yardım ettikleri öne sürülen Abas A., Baran A. ve Berkant K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Oğlu miras için arabasına bomba koymuştu: Babanın isteği şaşırttı

"YANLIŞ ANLAŞILDI, OĞLUMU TAHLİYE EDİN"

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan müşteki baba Mehmet E.'ye, olayın yanlış değerlendirildiğini belirterek, "Benim arabama zarar vermek için bu işe girişmişler. Ama maalesef ölüme teşebbüs diye olayı büyüttüler.

Oğlu miras için arabasına bomba koymuştu: Babanın isteği şaşırttı

Ben bunu kabul etmiyorum. Oğlumun tahliye edilmesini istiyorum, bu cezayı kabul etmiyorum" dedi.

