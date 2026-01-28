Youssef En Nesyri ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de yeni golcü arayışları sürerken Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun önerildiği ve Tedesco'nun transferi veto ettiği iddia edildi.

Faslı yıldız Youssef En Nesyri'nin yerine golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Tedesco'nun, 32 yaşındaki yıldız forvet Romelu Lukaku'yu reddettiği ileri sürüldü.

GOLCÜ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Ara transferde Anthony Musaba, Mattéo Guendouzi ve Mert Günok'u renklerine başlayan Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen En Nesyri'nin yerine golcü arayışında

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için büyük uğraş veren sarı lacivertliler, bir yandan da direkt kadroya yazılabilecek bir forvet transfer etmeyi hedefliyor.

TEDESCO, LUKAKU'YU REDDETTİ

Yeni Açık YouTube kanalında konuşan gazeteci Ertan Süzgün, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku'nun önerildiğini ve Domenico Tedesco'nun eski öğrencisini veto ettiğini belirtti.

"HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Tedesco'nun Lukaku'yu sakatlıktan yeni çıktığı için geri çevirdiğini kaydeden Süzgün, "Lukaku, Fenerbahçe'ye de önerildi. Domenico Tedesco, sakatlıktan yeni çıktığı için ve hazır olmadığı için bu ismi kesinlikle veto etti." dedi.

Romelu Lukaku

NAPOLI İLE 2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2021 senesinde 100 milyon avro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Romelu Lukaku'nun, İtalyan ekibi Napoli ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başından bu yana sakat olan ve yeni iyileşen Belçikalı golcü, 25 Ocak'ta oynanan Juventus maçında 11 dakika süre aldı.

