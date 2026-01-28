Ara transferde şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrosuna katarak önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'nin, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante için Suudi ekibi Al Ittihad ile transfer görüşmelerinde sona geldiği öne sürüldü.

Ara transferde Anthony Musaba, Mattéo Guendouzi ve Mert Günok'a imza attırarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin, Fransız yıldız N'Golo Kante transferinde mutlu sona yaklaştığı iddia edildi.

GÖRÜŞMELER SONA YAKLAŞTI

Fenerbahçe, orta saha hattını güçlendirmek adına 34 yaşındaki N'Golo Kante için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kante'nin transferi için Al Ittihad ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

N'Golo Kante ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin, Suudi ekibiyle anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Oyuncu ve Al Ittihad arasındaki görüşmelerin gün sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ve sürecin bugün nihayete erebileceği kaydedildi.

KOCAELİ'YE YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin transferdeki hedefinin, N’Golo Kante’nin ligde Kocaelispor ile pazartesi günü yapılacak maçta kadroda olmasını sağlamak olduğu belirtildi.

