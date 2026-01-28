UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB takımı ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Fred Rodrigues, karşılaşma öncesi konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Fred Rodrigues, FCSB maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"MOTİVASYONU YÜKSEK BİR TAKIM BEKLİYORUZ"

Kolay bir maç beklemediklerini söyleyen Domenico Tedesco, "Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"UMARIM CİDDİ BİR DURUMU YOKTUR"

Jhon Duran'ın sakatlık durumu hakkında konuşan Tedesco, "Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız." dedi.

"JAYDEN'I SOL BEK OLARAK GÖREBİLİRİZ"

Jayden Oosterwolde'yi sol bekte başlatabileceğinin sinyalini veren Domenico Tedesco, "Bu oyuncuların (Levent Mercan ve Archie Brown) bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık. Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez." diye konuştu.

FRED: BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK

Fred ise "Guendouzi oynamayacak maalesef. Gelir gelmez çok iyi başlangıç yaptı. Son maçta İsmail ağrı hissetti. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek. Kim oynarsa oynasın iyi oynayacak. Buraya kazanmak için geldik. İyi bir kadromuz var. Kimin oynayacağını bilmiyorum ama yarını bekleyeceğiz ve iyi bir maç çıkartmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası