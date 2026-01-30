NASA’nın Ay’a dönüş hedefinin sembolü olan "Artemis" programında takvim değişti. Dondurucu soğuklar nedeniyle astronotların fırlatılışı ertelendi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a dönüş programı "Artemis" kapsamında planlanan mürettebatlı fırlatılışın hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde beklenen dondurucu soğuklar, takvimin yeniden düzenlenmesine yol açtı.

EN ERKEN TARİH 8 ŞUBAT

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, astronotların Ay yolculuğunun en erken 8 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması öngörülen Ay roketine ait yakıt ikmal testinin de 2 Şubat’a ertelendiği belirtildi.

MART AYINA SARKABİLİR

Takvimdeki bu değişiklikle birlikte, mürettebatlı ilk Artemis görevinin şubat ayında yapılabilmesi için NASA’nın önünde yalnızca 3 günlük bir pencere kaldığı ifade edildi. Aksi halde tarihi görevin mart ayına sarkabileceği kaydedildi.

Biri Kanadalı, üçü ABD’li olmak üzere toplam dört astronottan oluşan Artemis ekibinin, Texas’taki Houston NASA Merkezi’nde karantinada beklemeyi sürdürdüğü bildirildi.

NASA, insanlı son Ay görevini 1972 yılında Apollo 17 ile gerçekleştirmiş, ardından Ay programına uzun yıllar ara vermişti. Artemis görevi, bu nedenle yarım asrı aşkın süredir yapılacak ilk mürettebatlı Ay yolculuğu olarak büyük önem taşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası