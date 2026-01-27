Evrenin büyük bir sırrı olan karanlık madde, artık hiç olmadığı kadar net... NASA, evrenin görünmeyen iskeleti olarak bilinen karanlık maddenin şimdiye kadarki en detaylı haritasını paylaştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve İngiltere’de yer alan Durham Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak şimdiye kadarki en detaylı karanlık madde haritasını yayınladı.

Durham Üniversitesi'nden araştırmacılara göre bu harita, Samanyolu Galaksisi'nin ve dolayısıyla Dünya'nın oluşum gizemini çözmeye yardımcı olabilir.



Evrenin görünmez iskeleti! NASA, karanlık maddenin şimdiye kadarki en detaylı haritasını yayınladı

"İNSANLARIN İÇİNDEN HER SANİYE KARANLIK MADDE GEÇİYOR"



Çalışmanın yazarlarından Profesör Richard Massey, karanlık maddenin evreni bir arada tutan "tutkal" olduğunu belirterek “Evrende nerede normal madde bulursanız, orada karanlık madde de bulursunuz. Her saniye vücudunuzun içinden milyarlarca karanlık madde parçacığı geçiyor. Ancak bize hiçbir zarar vermiyorlar, bizi fark etmeden yollarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Massey, Samanyolu çevresindeki karanlık madde bulutunun kütle çekiminin, galaksinin dağılmadan bir arada kalması için yeterli olduğunu vurguladı. "Karanlık madde olmasaydı, Samanyolu kendi etrafında dönerek parçalanırdı" diyen Massey, maddenin önemine dikkat çekti.

HAYATIN ORTAYA ÇIKIŞINDA NASIL BİR ROLÜ VAR?

Diğer taraftan uzmanlar, evrenin başlangıcında karanlık ve normal maddenin seyrek dağıldığını, ancak karanlık maddenin önce bir araya toplanarak kümeler oluşturduğunu ve ardından normal maddeyi kendisine çekerek yıldız ve galaksilerin oluştuğu bölgeleri oluşturduğunu bildirdi.



Araştırmacılara göre karanlık madde bu süreci tetikleyerek, gezegenlerin oluşumu ve nihayetinde hayatın ortaya çıkışı için gerekli koşullar anahtar bir rol oynamış oldu.

Çalışmanın eş yazarı Dr. Gavin Leroy, haritanın bu görünmez bileşenin rolünü gözler önüne serdiğini belirterek, "Eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyetle karanlık maddeyi ortaya çıkararak, haritamız evrenin görünmez bir bileşeninin, görünür maddeyi galaksilerin, yıldızların ve nihayetinde hayatın ortaya çıkışını sağlayacak noktaya kadar nasıl yapılandırdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HUBBLE'IN İKİ KATI KESKİNLİĞE SAHİP

Öte yandan, araştırmacılar karanlık madde görünmez olduğu için, onu kütlesinin uzayı nasıl büktüğünü gözlemleyerek aradıklarını açıkladı. Bu bükülmenin, uzaktaki galaksilerden Dünya'ya gelen ışığın eğilmesine neden olduğu aktarıldı.

NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan Dr. Diana Scognamiglio, "Bu, Webb ile yaptığımız en büyük karanlık madde haritası ve diğer gözlemevlerinin yaptığı herhangi bir karanlık madde haritasından iki kat daha keskin" dedi.

Scognamiglio, daha önce karanlık maddenin bulanık bir resmine baktıklarını, ancak Webb'in yüksek çözünürlüğü sayesinde "Evrenin görünmez iskele sistemini çarpıcı ayrıntılarla gördüklerini" vurguladı.

Sekstant takımyıldızındaki haritalanan bölge, dolunayın yaklaşık 2.5 katı büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ve Hubble'ın gözlemleyebildiğinden yaklaşık 10 kat daha fazla, 800 bine yakın galaksiyi içeriyor.

Araştırmacılar, karanlık maddeyi tüm evrende haritalamak için Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid teleskobu ve NASA’nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ile çalışmaya devam etmeyi planlıyor.

