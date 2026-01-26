Rusya'nın volkanik Kamçatka Yarımadası, son iki ayda yaklaşık 6 metreyi bulan rekor kar yağışına tanıklık etti. NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinde yoğun kar tabakası nedeniyle bölgedeki yüksek dağların adeta kaybolduğu görüldü.

Rusya'nın Uzak Doğu'sunda yer alan Kamçatka Yarımadası, son iki aydır görülmemiş bir kış felaketiyle mücadele ediyor. Volkanik zirveleriyle ünlü bölge, Aralık ve Ocak aylarında toplamda neredeyse altı metrelik bir kar yığını altında kayboldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Aqua uydusunun Modis aracıyla 17 Ocak'ta çektiği görüntülerle, bölgenin bir "kış harikalar diyarı"ndan çok, acil durum ilan edilen bir felaket alanına dönüştüğünü gözler önüne serdi.

6 metrelik kar kalınlığı uyduda! NASA Kamçatkadaki rekor yağışın görüntülerini paylaştı

NASA'nın yayımladığı görsellerde, Kamçatka'nın heybetli, dairesel volkanik zirvelerinin bile çevreleyen kar tabakasından zorlukla ayırt edilebilir hale geldiği görüldü.

Kamçatka Hidrometeoroloji Merkezi verileri ise bölgenin 1970'lerden bu yana en karlı dönemlerinden birini yaşadığını gösterdi. Bölgede, sadece Aralık ayında 3.7 metre kar yağışı kaydedilirken, Ocak ayının ilk iki haftası bu rakama iki metre daha ekledi.

6 metrelik kar kalınlığı uyduda! NASA Kamçatkadaki rekor yağışın görüntülerini paylaştı

KAMÇATKA'DA HAYAT DURDU!

Diğer taraftan, bölgesel başkent Petropavlovsk Kamçatsky'nin 160 bin sakini için hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kar yığınları araçları tamamen gömdü, hayati önem taşıyan altyapı girişlerini kapattı ve ulaşımı imkansız hale getirdi. Bu durum, yerel yönetimlerin "yarım asırlık kış kabusu" olarak nitelendirdiği olağanüstü hal (OHAL) ilanına yol açtı.

6 metrelik kar kalınlığı uyduda! NASA Kamçatkadaki rekor yağışın görüntülerini paylaştı

DÜNYA NEDEN BİR ANDA SOĞUĞUN ETKİSİNE GİRDİ?

Araştırmacılar, kasım ayı sonlarında başlayan ve mevsim normallerinden çok daha erken gelişen ani bir stratosferik ısınma olayı tespit etti. Bu olay, Dünya'nın kutuplarını çevreleyen alçak basınç ve soğuk hava kütlesi olan kutup girdabını zayıflattı. Girdap zayıflayınca, normalde stabil olan akım "dalgalı" bir hal aldı. Bu dalgalanma, dondurucu Arktik havasının orta enlemlere doğru sızmasına izin verdi.

6 metrelik kar kalınlığı uyduda! NASA Kamçatkadaki rekor yağışın görüntülerini paylaştı

Uzmanlar, bu atmosferik kaymayı, adeta bir "açık dondurucu kapısı" benzetmesiyle açıkladı. Bölgeyi aşırı ve yıkıcı kar fırtınalarına hazırlayan bu hava değişimi, sadece Rusya'yı değil; Avrupa ve Kuzey Amerika'yı da etkisi altına alan sert kış fırtınalarının temel nedeni olarak görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası