Yunan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Miçotakis–Erdoğan görüşmesine ilişkin sürecin ileri aşamada olduğunu açıklarken, ABD’nin arabulucu olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Atina’da rota yeniden Ankara’ya döndü. Başta Yunanistan Savunma Bakanlığı olmak üzere Türkiye’yi hedef alan açıklamaların ardından Atina yönetimi içerde zor durumda kaldı. Daha önce ertelenen Miçotakis–Erdoğan görüşmesi nedeniyle kamuoyunda baskı artarken, Yunan hükümeti geri adım attı ve Türkiye ile temas için gün saymaya başladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere ilişkin sürecin ileri aşamada olduğunu söyledi.

Marinakis, "Görüşmelerin çok ileri aşamada olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki toplantının kesin tarihi ve Yüksek İşbirliği Konseyi’nin duyurusu sadece birkaç gün meselesi" dedi.

Yunan hükümetinden itiraf: Miçotakis çözümü Ankara’da arıyor denildi ABD iddiası dışlandı

ABD DEVRE DIŞI: ANKARA–ATİNA HATTI DOĞRUDAN

Marinakis, Türkiye–Yunanistan ilişkilerinde ABD’nin arabulucu olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bu başlığın ne tartışma konusu ne de teori olarak gündemde olmadığını söyledi.

Açıklama, Ankara ile Atina arasındaki sürecin doğrudan yürüdüğünü ve Türkiye’nin masadaki ağırlığını teyit etti.

TÜRKİYE İLE DİYALOG İTİRAFI

Yunan hükümet sözcüsü, Türkiye ile kurulan diyalogun somut sonuçlar verdiğini kabul etti. Göç krizinde altı yıl içinde yüzde 80’lik düşüş yaşandığını aktaran Marinakis, hava sahası ihlallerinin gündemden çıktığını ve Yunanistan’ın artık düzensiz göç yerine turizmi konuştuğunu söyledi.

ERTELENEN GÖRÜŞME ATİNA’YI ZOR DURUMDA BIRAKMIŞTI

Miçotakis–Erdoğan görüşmesinin daha önce ertelenmesi, Yunanistan’da hem muhalefetin hem de kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. Türkiye’yi hedef alan çıkışların ardından gelen bu erteleme, Atina yönetimini savunmasız bıraktı.

MASAYA DÖNÜŞ SİNYALİ

Marinakis, Türkiye ile kalan tek başlığın deniz yetki alanları ve kıta sahanlığı olduğunu söyledi.

