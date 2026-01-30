İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle başta Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova olmak üzere ilçelerde hayat neredeyse durdu. Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı, sokaklar göle döndü. Halkapınar Pompa İstasyonuna yıldırım çarptı, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli'de sular kesildi.

İzmir’in merkez ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına, günlük hayatı aksattı. Gün boyunca aralıklarla görülen yağış ve kuvvetli rüzgâr, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak kent genelinde hissedilir hale geldi. Özellikle Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşım zaman zaman güçleşti.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı. Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı. Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

BORNOVA, KARŞIYAKA VE ÇİĞLİ'DE SULAR KESİLDİ İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

