Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 32'nci hafta heyecanı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Anadolu Efes, Monaco'yu; Fenerbahçe Beko ise EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 32'nci hafta, 19 Mart Perşembe ve 20 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, yarın Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18'nci basamakta bulunuyor. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 32'nci haftanı programı (TSİ) şöyle:

19 Mart Perşembe

20.00 Valencia Basket (İspanya)-Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes (Türkiye)-AS Monaco (Fransa)

22.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Olimpiyakos (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

20 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko (Türkiye)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Rapyd (İsrail)

