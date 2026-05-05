İstanbul Tarabya’daki Burger King şubesinde anne ve kızına “görünümleri” gerekçe gösterilerek yemek izni verilmemesi tepkilere neden olmuştu. Ticaret Bakanlığı firmaya ceza kesildiğini duyurdu; açıklamada "Bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Tarabya'da bulunan Burger King şubesinde bir müşterinin anne ve kızı için ısmarladığı yemeğin, "görünümleri" gerekçe gösterilerek restoranda yenmesine izin verilmemesi üzerine tepkiler yükseldi.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, toplumun vicdanını yaralayan bu olaya ilişkin "Müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" vurgusuyla sert bir açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı: "Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen “müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma” konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz. Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir."

"KİMSE BÖYLE DIŞLANAMAZ"

Gelişmeler takip edilirken Ticaret Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; “burada oturamazsın” denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.

Burger King'deki skandala ceza! Ticaret Bakanlığı acımadı

PARA CEZASI KESİLDİ

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası