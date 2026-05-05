Gaziantep ve Şanlıurfa'yı vuran "süper hücre" fırtınasının ardından yaraların sarılması için toplam 150 milyon TL acil ödenek tahsis edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, can kaybının, yaralanmaların ve büyük çaplı maddi hasarın yaşandığı bölgede, Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine ise 50 milyon TL gönderildiğini açıkladı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Çiftçi, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz."

İçişleri Bakanı Çiftçi, "İlk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 Milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 Milyon TL gönderilmiştir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep ve Şanlıurfa, 3 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan "süper hücre" fırtınasıyla adeta felaketi yaşamıştı. Aniden bastıran şiddetli sağanak, ceviz büyüklüğündeki dolu ve yer yer oluşan hortumlar, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirirken, binaların çatılarını uçurup ağaçları kökünden söktü. Gaziantep'te sadece 20 dakika içerisinde metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşerken, fırtınanın şiddetiyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve özellikle Antep fıstığı bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

1 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Şanlıurfa'da ise fırtına trajik kayıplara yol açtı. Birecik ilçesinde bir binanın çatısından kopan güneş panelinin seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu 22 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetmişti. İki il genelinde fırtına ve hortum nedeniyle yaralanan 40'tan fazla kişi hastanelere kaldırılırken, Birecik Köprüsü’nde bir kamyonun devrildiği, fırtınanın etkisiyle bir cami minaresinin yıkıldığı ve duba restoranların halatlarının koptuğu bildirilmişti. Gaziantep'te de benzer şekilde fırtına kaynaklı kazalar nedeniyle 23 kişi yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Felaketin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için geniş çaplı temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı. Gaziantep Valiliği, fırtınadan etkilenen 39 okulda eğitime bir gün ara verildiğini açıklarken, Şanlıurfa Valiliği ise Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, okul binalarındaki hasarların onarılması amacıyla 5 Mayıs'tan itibaren 4 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Belediye ve AFAD ekiplerinin bölgedeki enkaz kaldırma ve tarımsal zayiat belirleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

