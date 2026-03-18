Estetik dünyasının yeni gözdesi kirpik ekleme uygulamaları mercek altına alındı. İngiliz basınına konuşan uzmanlar, sentetik materyallerin ve kimyasal yapıştırıcıların kullanıldığı bu yöntemin bilinçsizce uygulandığında görme sorunlarına davetiye çıkardığını söylüyor.

Güzellik salonlarında sıkça tercih edilen kirpik uzatma işlemi, doğal kirpikleri daha uzun ve dolgun göstermek amacıyla uygulanıyor. Sentetik kirpiklerin özel yapıştırıcılarla tek tek kirpiklere eklenmesiyle yapılan bu işlem, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak uzmanlara göre bu estetik uygulama, sanıldığı kadar masum olmayabilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kirpik uzatma işleminin uzun süreli kullanımı çeşitli göz rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor. Bu riskleri ortaya koyan dikkat çekici örneklerden biri de 38 yaşındaki bir kadının yaşadığı sağlık sorunu oldu. Yıllardır düzenli olarak kirpik uzatma yaptıran kadın, sezaryen ameliyatı sırasında beklenmedik bir komplikasyonla karşılaştı.

KİRPİKLERİ GÖZ KAPAKLARININ TAM KAPANMASINI ENGELLEDİ, SONRASI FACİA

Ameliyat esnasında takma kirpikler göz kapaklarının tam kapanmasını engellediği için gerekli koruyucu önlemler tam anlamıyla uygulanamadı. Bu durum ameliyat sonrasında hastada kornea hasarı, göz kuruluğu ve göz kapağı iltihabı (blefarit) gelişmesine yol açtı.

Yaptırırken iki kez düşünün! Uzmanlar uyarıyor: Kirpik uzatma işlemi ciddi riskler barındırıyor

KAŞINTI, ŞİŞLİK, KIZARIKLIK VE DAHASI

Uzmanlar, kirpik uzatma işlemi sonrası göz kapaklarında kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi şikâyetlerin de sık görülebildiğini belirtiyor. Yeterli hijyen sağlanmadığında kirpik diplerinde bakteri ve kir birikerek enfeksiyon riskini artırabiliyor. Ayrıca kullanılan yapıştırıcılara karşı alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Uzun ve ağır kirpikler ise göz kapaklarının tam kapanmasını zorlaştırarak göz yüzeyine zarar verebiliyor.

Dailymail'e konuşan uzmanlar, alternatif olarak kullanılan kirpik serumlarının da tamamen güvenli olmadığına dikkat çekiyor. Bu ürünlerdeki bazı kimyasallar; yanma, tahriş, ciltte koyulaşma ve nadiren göz renginde kalıcı değişikliklere neden olabiliyor.

CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR

Uzmanlar, kirpik uzatma işlemi yaptırmayı düşünenlerin mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmesi, kullanılan ürünlerin içeriğini araştırması ve herhangi bir rahatsızlık durumunda gecikmeden bir uzmana başvurması gerektiğini vurguluyor. Estetik kaygılarla tercih edilen bu uygulamanın, bilinçsiz yapıldığında göz sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği ifade ediliyor.

