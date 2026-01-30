Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 778 konutun kura çekim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, İstanbul'un depreme hazırlanmasını bir beka ve varoluş meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Biz bu işlerin tamamını, ana muhalefete rağmen yaptık. O gün burada vatandaşımızı kandırmaya çalışanlar, şimdi aynı şeyi deprem bölgesinde yapıyorlar. Özgür Bey gitmiş deprem bölgesinde ‘yanınızdayız' diyor. 3 yıldır neredeydin ya? Sen ne yaptın diye sormazlar mı adama? Bir çivi çakmadınız" ifadelerinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 778 konutun kura çekim törenine katıldı. Deprem bölgesinde başarıyla tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'ne dikkat çeken Bakan Kurum bu tecrübeyi İstanbul başta olmak üzere 81 ile yaymak istediklerini söyledi. Bakan Kurum, "Dünyanın parmakla gösterdiği bu başarıya imza atarak bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı; 455 bin yuvayı sahipleriyle buluşturduk. Biz dönüşümü sadece konut olarak görmüyoruz, topyekun bir anlayışla bakıyoruz. 11 ilimizde de o ilin ihtiyacı neyse, orada vatandaşımızın bizden beklentisi neyse hepsiyle tek tek görüştük. İktidarı, muhalefeti kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden 150'yi aşkın yaptığımız ziyarette her bir vatandaşımızı tek tek dinledik" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK AFET ÖNCESİ VE SONRASI HIZLI-KALİTELİ KONUT ÜRETİMİNDE DÜNYADA BİR NUMARADIR"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarla Türkiye'nin kentsel dönüşüm alanında büyük bir birikim ve tecrübeye ulaştığının altını çizerek, "İnanın dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir süreçten bahsediyorum. Bırakın bu evleri bitirmek; birçok ülke böyle bir inşa sürecinin organizasyonunu bile yapamaz. İşte görüyorsunuz bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; bugün Türkiye artık, afet öncesi ve sonrası hızlı, kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'UN KURALARI İÇİN BİR ARAYA GELECEĞİZ"

81 ilde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi'ndeki kura sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutu milletimize kazandırmak için hızla çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 ilimizde kuraları çektik; 127 bin hak sahibi kardeşimizi belirledik. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde İstanbul'un kuraları için yine bir araya geleceğiz, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini coşkuyla belirleyeceğiz. İstanbul'umuzda bir taraftan kiralık konutlarımız olacak, onun da sürecini ayrıca ilerleteceğiz" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLANMASI BU ÜLKE İÇİN BİR BEKA MESELESİDİR"

Bakan Kurum, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut alanındaki tecrübesinin hızla İstanbul'da hayata geçmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"İstanbul'umuzun her an deprem tehdidiyle yaşayan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yaptığını ve İstanbul'un depreme hazırlanma sürecinin bu ülke için bir beka meselesi, bir varlık yokluk meselesi olarak gördüğümüzü her zaman ifade ediyoruz. Bu anlayışla da hareket ediyor, şu an yapmış olduğumuz iki kentsel dönüşüm projesinden birini de aziz İstanbul'umuzda gerçekleştiriyoruz. Bugün İstanbul'un neresine giderseniz gidin, orada bizi görürsünüz. Üsküdar'dan Esenlere, Kartal'dan Beyoğlu'na kadar hiçbir ilçemizi geride bırakmıyoruz. Orada milletimizin bizden talebi neyse o bir bir gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümü mahalle mahalle, sokak sokak yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü acelemiz var, kararlıyız. İstanbul'umuzu kentsel dönüşümle yenileyeceğiz, sosyal konutlarla güçlendireceğiz. Sizleri deprem korkusunun olmadığı güvenli bir İstanbul'da yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"BİZ BU İŞLERİN TAMAMINI ANA MUHALEFETE RAĞMEN YAPTIK"

Bakan Kurum, muhalefetin vatandaşları kentsel dönüşümden uzaklaştırmaya çalıştığını belirterek, "Açık ve net söyleyeyim biz bu işlerin tamamını ana muhalefete rağmen yaptık. Biz, Okmeydanı'nda canımızı dişimize takmış çabalarken, mahkeme kapılarında koşanları, yalanlarla insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalışanları asla unutamayız. O gün burada vatandaşımızı kandırmaya çalışanlar, şimdi aynı şeyi deprem bölgesinde yapıyorlar. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, şimdi tüm mesaisini tek çivi çakmadıkları 11 ilimizde yapılanları karalamak için harcıyor. Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, 8 aydır bu proje bitmesine rağmen bekletenler ‘Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız' diyerek çalışan bizleri kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor" dedi.

"VESAYETLE SİYASET OLMAZ, GÖLGEDE DURANIN GÖLGESİ OLMAZ"

Bakan Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in ‘muhalefet belediyelerinde kentsel dönüşüm projelerinin engellendiği' iddialarını yalanlayarak, "Özgür Bey, senin yönettiğin hangi şehirde bir gayret ortaya konmuş da Murat Kurum oraya destek olmamış? Hangi belediye başkanı kentsel dönüşümde destek istemiş de biz kapımızı kapatmışız? Hangisi bir proje getirmiş de biz ‘hayır' demişiz? Bir tane söyle, bir tane... Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya; o projeleri ‘kentsel dönüşüme engel oluyor' dediğin Murat bitiriyor. Ben İstanbul'a her geldiğimde bir kentsel dönüşüm projesine imza atıyorum. Sen bugüne kadar ne yaptın? Aynı Özgür Bey gitmiş ‘deprem bölgesinde yanınızdayız' diyor. 3 yıldır neredeydin ya? Sen ne yaptın diye sormazlar mı adama? Bir çivi çakmadınız, bir çivi. 3 yıldır ortada yok, şimdi biz evleri teslim ettik, akılları başlarına geldi. Panikledi, arka arkaya tüm adamlarını gönderiyor, kendi gidiyor. Kendisinin ruh sağlığını iyi görmüyorum. Onu da anlamak lazım, zor bir süreçten geçiyor. Kendince bir taraftan Silivri'yi, diğer taraftan Ankara'yı idare ettiğini zannediyor. Aradan ‘acaba ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim?' diye çırpınıyor. Sanıyor ki bunları da kimse görmüyor. Ama şunu da bilmiyor; vesayetle siyaset olmaz. Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür Bey; sen önce o gölgelerden çıkacaksın" ifadelerini kullandı.

"BURADA, YİNE BEYOĞLULU KARDEŞLERİMİZ YAŞAYACAK"

Muhalefetin engellemelerine rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"24 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz için çalışacağız. Bunu da kime rağmen yapmak gerekiyorsa, 23 yıldır nasıl yaptıysak yine yapacağız. Hatırlayın, dediler ki ‘yapılamaz, bu proje bitirilemez. Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm olmaz. Burada konutları yapacaklar, Katarlılara satacaklar' dediler. Burada, Beyoğlulu kardeşim dışında bir tane adam yok. Burada yine Beyoğlulu kardeşlerimiz yaşayacak. Okmeydanı'nda yaşayan kardeşlerimiz yaşayacak. Ve burada yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle annelerimiz yavrularımız inşallah huzur içerisinde yaşayacak. Muhtemel bir depreme karşı güven içerisinde oturacak. Biz devlet millet el ele verip tüm Türkiye'de bu acil dönüşüm seferberliğini engel olanlara rağmen başaracağız. Milletimizle nasıl deprem bölgesinde omuz omuza verdik 455 bin konutu bitirdiysek, bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettiysek; aynı anlayışla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

