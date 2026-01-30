Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2026’nın ocak ayını, %22,88 primle 13.838’den rekor kapanışla tamamladı. Bu prim, Temmuz 2023’ten bu yana “en yüksek aylık yükseliş” olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda BİST 100, son 29 yılın en iyi ocak ayı performansına da imza attı. 2026 için “enflasyon ve faizlerde düşüş senaryosu” piyasalara destek oluyor. BİST 100 kapsamında ocak ayında en çok hangi hisseler yükseldi? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasaları 2026 yılına oldukça pozitif bir başlangıç yaptı. Ocak ayı işlemleri bugün tamamlanırken, piyasalardaki iyimserlik rakamlara da yansıdı.

Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi, geçen yılı 37,22 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün gösterge tahvilin getirisi %34,50’ye kadar geriledi.

Ülke risk primi de 2018’den bu yana en düşük seviyelere çekildi. Ocak ayı işlemlerinde 200 sınırına kadar düşen 5 yıllık CDS risk primi, bugünü 220’ye yakın seviyelerden tamamlıyor.

TCMB VE FİTCH

Piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında, yeni yılın ilk para politikası kurulu toplantısı da ocak ayında gerçekleşti. TCMB, ihtiyatlı duruşunu korudu ve politika faizini 100 baz puan indirerek %37 seviyesine çekti.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin not görünümünü “pozitif”e çevirerek, bir sonraki gözden geçirme için muhtemel bir not artışı sinyali verdi.

YABANCI İLGİSİ

Türk tahvillerine ve hisse senetlerine yabancı yatırımcı ilgisinde de dikkat çeken artış yaşanıyor. Sadece 16 ve 23 Ocak tarihleri ile sona eren haftalara bakıldığında, yurt dışında yerleşik kişilerin tahvil alımları 2 milyar 353,5 milyon dolar ve hisse senedi alımları 687,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu alımlarla birlikte sadece söz konusu iki haftada tahvil ve hisse kanalından yabacı yatırımcı girişi 3 milyar doları aştı.

ANA HİKÂYE, DEZENFLASYON

2026 yılında enflasyonda düşüş trendinin devam edeceği ve buna paralel olarak faizlerde de gerilemenin süreceği yönündeki beklentiler, piyasaları destekleyen ana katalizör olarak öne çıkıyor.

Bu arada Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri de 23 Ocak haftasında 215 milyar 614 milyon dolara çıkarak yeni rekor seviyeye ulaştı.

Fitch tarafından yapılan açıklamada da döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasına dikkat çekilerek; dış kırılganlıkların azalmasına, döviz cinsi yükümlülüklerin gerilemesine ve sıkı ekonomik politikaların sürdürülmesine vurgu yapıldı.

BORSADA TARİHÎ REKORLAR

Piyasalardaki iyimserlik, ocak ayında Borsa İstanbul’u da yeni rekor seviyelere taşıdı. BİST 100 endeksi 30 Ocak işlemlerini 13.838 seviyesinden, yeni bir kapanış rekoruyla tamamladı. Geçen yılı 11.261’den kapatan BİST 100’de aylık yükseliş %22,88 olarak gerçekleşti.

Bu yükseliş, aynı zamanda Temmuz 2023’ten bu yana “en yüksek aylık prim” olarak kayıtlara geçti. Bu ayki işlemlerde endeks, 13.906 ile rekor seviyesini de test etti.

Aynı zamanda BİST 100 endeksi, 1997 yılının ardından son 29 yılın en iyi ocak ayı performansına da imza attı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Ocak 2026’da BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında, en çok yükselen 15 hisse şöyle sıralanıyor:

-KLRHO: 590,00 TL (%92,65)

-KTLEV: 38,20 TL (%78,17)

-BSOKE: 27,32 TL (%67,61)

-ECILC: 118,40 TL (%44,74)

-DSTKF: 800,00 TL (%44,14)

-GUBRF: 480,50 TL (%38,07)

-TRMET: 143,50 TL (%37,45)

-ASTOR: 159,80 TL (%36,70)

-TRALT: 54,60 TL (%33,24)

-AKBNK: 92,95 TL (%33,17)

-TUPRS: 244,80 TL (%32,75)

-TOASO: 326,00 TL (%31,98)

-ASELS: 303,25 TL (%30,88)

-SAHOL: 109,50 TL (%29,97)

-TABGD: 268,50 TL (%28,41)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

