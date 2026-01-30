Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışına göre 515 bin liralık düşüş yaşadı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon 480 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3.289 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 44 milyon 802 bin 896,03 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,14 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 21 milyon 47 bin 232,48 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Aktif Yatırım Bankası, Garanti BBVA ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.995.000,00 5.725,00 En Düşük 7.300.000,00 5.063,45 En Yüksek 8.000.000,00 5.410,00 Kapanış 7.480.000,00 5.357,70 Ağırlıklı Ortalama 7.482.842,77 5.199,49 Toplam İşlem Hacmi (TL) 24.044.802.896,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.289,14 Toplam İşlem Adedi 146

