İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş küresel piyasaları da vurdu. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla, petrol fiyatları 100 doları aştı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered'dan petrol fiyatlarıyla ilgili yeni bir rapor geldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece değişiyor

2026 TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Standard Chartered, petrol fiyatı tahminlerini güncelledi. Banka, enerji piyasasındaki bozulmanın beklenenden daha uzun süreceğini gerekçe göstererek 2026 yılı Brent petrol fiyat tahminini önemli ölçüde revize etti.

Petrol fiyatı ne olacak? İngiliz banka tahminini yukarı çekti

İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENTİ 98 DOLAR

İngiliz banka, 2026 yılı ortalama Brent ham petrol fiyat tahminini varil başına 70 dolardan 85,50 dolara, 2026'nın ilk çeyreği için tahminini 74 dolardan 78 dolara, ikinci çeyrek için ise 67 dolardan 98 dolara çıkardı.

Banka, açıklamasında "ABD'nin çatışmanın süresi konusundaki iyimser açıklamalarına rağmen şu an için net bir 'çıkış yolu' görünmüyor" ifadelerine yer verdi.

Petrol fiyatı ne olacak? İngiliz banka tahminini yukarı çekti

SAVAŞ SONRASI YÜZDE 40'TAN FAZLA YÜKSELDİ

Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları yüzde 40'tan fazla yükseldi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda yükselişin sürmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası