Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında yangın! 5 araç zarar gördü
Sarıyer'de bulunan Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin otoparkında yangın çıktı. 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçramasının önüne geçildi.
5 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.
