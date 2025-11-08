İzmir'de 'Cehennem Melekleri' operasyonu! Coşkun Necati Arabacı yeniden tutuklandı
İzmir’de organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Coşkun Necati Arabacı hakkında Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz kabul edildi. Mahkeme, Arabacı’nın yeniden tutuklanmasına hükmetti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir’de organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Coşkun Necati Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı'nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli yağma” suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.
YENİDEN TUTUKLAMA KARARI
Ancak Cumhuriyet Başsavcılığının karara yaptığı itirazı değerlendiren İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırarak Coşkun Necati Arabacı’nın tekrar tutuklanmasına karar verdi.
5 EKİM'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kamuoyunda “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” olarak bilinen uluslararası organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen Arabacı, 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği sırada polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.