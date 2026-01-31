Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki dışa bağımlılığını sona erdirecek stratejik bir teknoloji hamlesi Zonguldak’tan geldi. Kuantum Siber Güvenlik tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk patentli güvenlik duvarı, KOBİ’lerden kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede dijital altyapıları siber tehditlere karşı korumaya hazırlanıyor.

ÖMER TEMÜR - Yapay zekâ ve dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte siber güvenlik, artık ülkeler için yalnızca teknik değil aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi hâline geldi. Günümüzde enerji altyapılarından ulaşım sistemlerine, kamu hizmetlerinden özel sektöre kadar pek çok kritik yapı siber saldırı riskiyle karşı karşıya. Küresel ölçekte siber güvenlik pazarının büyük bölümünün ABD ve İsrail menşeli ürünlerin kontrolünde olması ise veri güvenliği açısından ciddi riskler doğuruyor.

TÜBİTAK ve KOSGEB siber güvenlik alanında dışa bağımlılığı bitirmek için yerli girişimleri desteklerken, Türk kalkanı için ilk atak Anadolu’dan geldi. Zonguldak merkezli Kuantum Siber Güvenlik, geliştirdiği siber güvenlik ve yüzde 100 yerli firewall çözümüyle yabancı ürünlerin hâkimiyetine son vermeyi hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK PATENTLİ GÜVENLİK DUVARI

Kuantum Siber Güvenlik’in kurucu ortağı ve adli bilişim uzmanı Tuncay Karaman, geliştirilen ürünün Türkiye açısından tarihî bir eşik olduğuna dikkat çekerek, “Piyasada yerli olduğu iddia edilen birçok çözüm, açık kaynak temelli ve dışa bağımlı yapılardan oluşuyor. Kuantum olarak tamamen özgün mimariye sahip, sıfırdan kodlanan ve geliştirilen Türk Patent ve Marka Kurumundan buluş patenti almış Türkiye’nin ilk patentli güvenlik duvarını geliştirdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi tarihindeki ilk ili olan Zonguldak, bugün aynı zamanda siber vatanın savunma merkezlerinden biri hâline geliyor” dedi.

Karaman, donanım ve yazılım entegrasyonunun tamamlanmasının ardından ürünün kısa süre içerisinde pazara sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

HUKUK BÜROLARI, ECZANELER VE KOBİLER İÇİN ÖZEL ÇÖZÜMLER

Kuantum Siber Güvenlik; hukuk büroları, eczaneler, mali müşavirler ve eğitim kurumları gibi veri güvenliğinin kritik olduğu sektörler için özel olarak tasarlanmış çözümler sunuyor. Firma, hâlihazırda 60’tan fazla hukuk bürosu ve 80’in üzerinde eczaneye ve 800 aşkın müşteri portföyü ile hizmet vererek KVKK uyumu, veri yedekleme ve siber güvenlik süreçlerini tek merkezden yönetiyor.

HEDEF GLOBAL SİBER GÜVENLİK MARKASI OLMAK

Kuantum Siber Güvenlik’in sunduğu uçtan uca güvenlik çözümleri sayesinde; güvenlik duvarı, yedekleme, antivirüs ve SOC (Güvenlik Operasyon Merkezi) hizmetlerinin tek merkezden yönetildiğini dile getiren Karaman, “Siber saldırıların yaklaşık yüzde 70’i KOBİ’leri hedef alıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknik ve mali nedenlerle savunmasız kalıyor. Biz müşterilerimize ‘Sen işine odaklan, güvenliği bize bırak’ diyoruz. Sistemleri 7/24 izliyor, bir saldırı durumunda çoğu zaman müşterimiz fark etmeden müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaman, Siber Güvenlik olarak Türkiye’de elde ettikleri başarıyı uluslararası pazarlara taşıyarak global siber güvenlik markası olmak istediklerini bildirdi.

SİBER VATAN PROJESİ İLE İSTİHDAMA DESTEK OLUYOR

Kuantum Siber Güvenlik, yalnızca teknoloji üretmekle kalmıyor; aynı zamanda insan kaynağına da yatırım yapıyor. Zonguldak’ta BAKKA Koordinatörlüğünde yürütülen “Siber Vatan” projesi kapsamında genç yetenekler sektöre kazandırılıyor.

Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 32 bin nitelikli siber güvenlik uzmanı açığı bulunduğunu ifade eden Karaman, her yıl projeye dâhil olan öğrencilerin bir bölümünü staj ve istihdam yoluyla bünyelerine kattıklarını söyledi. Firma ayrıca Ankara’daki üniversiteler ve siber güvenlik odaklı meslek yüksekokullarıyla da yakın iş birliği içinde çalışıyor.

