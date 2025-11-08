Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otomobil  yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Otomobil  yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Kayseri’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçmek için ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıya geçmek için ışıkta bekleyen kalabalığın arasına daldı.

5 YARALI

Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

