Adana'da kan donduran olay! Yardıma gelenleri de vurdular: 2 ölü, 5 yaralı

Adana'da kan donduran olay! Yardıma gelenleri de vurdular: 2 ölü, 5 yaralı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana'da parkta silahlarla çevrey ateş açıldı. Pazardan yardıma gelen insanlar da vurulurken saldırganlar kaçtı. Kan donduran olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesi Ptt Evleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

YARDIM GİDENLERİ DE VURDULAR

Olay yerinin yakınındaki semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar yardım etmek için yaralının yanına gitti. Bu sırada yeniden silahla ateş açılması sonucu 6 kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 7 yaralıdan Talip Çelikten ve Yusuf Solmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelikten'in semt pazarında seyyar tezgahta tantuni, Solmaz'ın ise meyve satışı yaptığı ve olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

