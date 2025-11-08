Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Havuz için bahçesini kazdı, 34 milyonluk altın buldu! Hepsini ona verdiler

Havuz için bahçesini kazdı, 34 milyonluk altın buldu! Hepsini ona verdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Havuz için bahçesini kazdı, 34 milyonluk altın buldu! Hepsini ona verdiler
Dünya Haberleri

Fransa'nın Lyon kentinde bahçesinde havuz kazısı yapan adam, 800 bin dolarlık (yaklaşık 34 milyon TL) altın buldu. Yetkililere haber veren adam, tarih eser olmadığı için altınların sahibi oldu.

Fransa’nın doğusundaki Neuville-sur-Saône kasabasında yaşayan bir adam, bahçesine yüzme havuzu kazarken tam 800 bin dolar (yaklaşık 27 milyon TL) değerinde altın buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adam mayıs ayında altınları keşfettikten sonra durumu yetkililere bildirdi. İnceleme sonucunda, altınların tarihi eser olmadığı ve mal sahibinde kalması gerektiğine karar verildi.  

ÇALINTI DEĞİLLER

Yerel basındaki haberlere göre; altınlar plastik torbalar içinde gömülü beş külçe ve çok sayıda madeni paradan oluşuyordu. Polis, yapılan incelemede altının çalıntı olmadığını, yaklaşık 15-20 yıl önce yakındaki bir rafineride eritildiğini tespit etti.

Altın külçelerinin üzerindeki seri numaraları sayesinde kaynağına ulaşılabildi. Böylece, değerli madenin yasa dışı yollarla elde edilmediği kesinleşti.

KANUNA GÖRE HAZİNE, ARAZİ SAHİBİNİN

Fransa Medeni Kanunu’na göre, “hiç kimsenin mülkiyetini kanıtlayamadığı ve tamamen şans eseri bulunan” hazine, bulunduğu arazinin sahibine ait sayılıyor. Bu nedenle, hazinenin yasal mülkiyeti bahçe sahibine geçti.

Belediye, arazinin önceki sahibinin hayatını kaybettiğini ve altının oraya nasıl gömüldüğünün hâlâ bilinmediğini açıkladı.

