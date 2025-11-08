Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Maduro'dan ABD'ye tepki: Hayatın Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar

Maduro'dan ABD'ye tepki: Hayatın Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maduro&#039;dan ABD&#039;ye tepki: Hayatın Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin konuştu. "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar." diyen Maduro "Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız." ifadelerini kullandı.

Miranda eyaletine bağlı kırsal bölgeyi ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, burada yaptığı konuşmada ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine değindi.

ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini savunan Maduro şu ifadeleri kullandı:

"VARSIN ONLAR KENDİ KÖTÜ FİLMLERİNDE YAŞASINLAR"

"Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar."

Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." diye konuştu.

"KENDİNE ÖZGÜ BİR ASKERİ MODELİMİZ VAR"

Venezuela'da kapsamlı savunma sisteminin bulunduğunu dile getiren Maduro, "Kendine özgü bir askeri modelimiz ve bütünsel savunma konseptimiz var. Haftalardır denediğimiz ulusal bütünsel savunma sistemimiz mevcut. ABD emperyalizminin tüm saldırılarına rağmen Venezuela, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam ediyor." dedi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kayseri'de 'kız meselesinde' kan aktı! 1 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesine sert tepki: Tam bir rezalet - DünyaTrump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesine sert tepkiKatliama hazırlanan canilere geçit yok! Terör konvoyunu Türk SİHA’ları avladı - DünyaTerör konvoyunu Türk SİHA'ları avladıBir telefonla 65 yıllık ambargo bitti: Norveç, GKRY’ye silah yollarını açtı - DünyaNorveç, GKRY’ye silah yollarını açtıVideo çekip tehditler savurdular, camileri hedef aldılar! 2 zanlı tutuklandı - DünyaVideo çekip tehditler savurdular, camileri hedef aldılar!ABD'de Türk vatandaşına operasyon! Ali Bayhan polis tarafından öldürüldü - DünyaABD'de Türk vatandaşına operasyon!Batı Şeria'da korkunç tablo! İsrail'in zulmü son 20 yılın zirvesinde - Dünyaİsrail'in zulmü son 20 yılın zirvesinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...