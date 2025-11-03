ABD’den Karayipler’e beş aylık uçuş yasağı! 'Pentagon yeni savaş planını devreye alıyor'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Karayipler bölgesinde "özel güvenlik nedenleriyle" beş ay süreyle geçerli olacak uçuş yasağı emri verdi.

BEŞ AY SÜRECEK YASAK

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 1 Kasım 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Porto Riko’nun güneydoğu kıyısı açıklarında geçerli olacak geçici uçuş kısıtlamasını duyurdu.

Bildirimde, “Hiçbir pilot bu alanlarda (belirtilenler hariç) uçak kullanamaz. Sadece Savunma Bakanlığı’nın yönlendirmesi altındaki askeri uçuşlara izin verilir.” ifadeleri yer aldı.

VENEZUELA İLE TANSİYON YENİDEN YÜKSELİYOR

The Washington Post’un yayımladığı belgelerde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD’nin askeri varlığına karşı koymak amacıyla İran’dan savunma desteği talep ettiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal ise, Washington’un Venezuela’daki uyuşturucu altyapısını hedef alan sınırlı operasyon seçeneklerini değerlendirdiğini yazdı.

ABD GÜÇLERİ KARAYİPLER'E KONUŞLANDI

Son günlerde ABD’ye ait iki B-1B Lancer bombardıman uçağı Karakas’a 50 kilometre mesafede uçtu, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ise Venezuela sularına yaklaştı.

Ayrıca USS Gravely destroyeri, Trinidad ve Tobago’nun Port of Spain limanına ulaştı.

Maduro, son gelişmeleri değerlendirirken, "Bu, ülkemize karşı başlatılmak istenen yeni ve bitmek bilmeyen bir savaşın habercisidir." ifadelerini kullandı.

WASHİNGTON'UN KARAYİP PLANI

FAA’nın beş ay sürecek uçuş yasağı, ABD’nin Karayipler’deki askeri hazırlıklarını artırdığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Savunma kaynakları, "Herhangi bir operasyon planlanmadı ancak acil durum senaryoları gözden geçiriliyor." açıklamasını yaptı.