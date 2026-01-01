Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, tutuklu bulunan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbolcu Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.

Galatasaray yönetimi, Silivri Cezaevi’nde Metehan Baltacı ve Erden Timur’u ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbolcu Metehan Baltacı'yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Dursun Özbek ve Okan Buruk'un yanı sıra Sportif Aş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan'ın da ziyarette olduğu belirtildi.

NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, dosyasının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılmasının ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Galatasaraylı futbolcu Metahan Baltacı ise bahis soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

