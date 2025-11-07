Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir teknenin Amerikan güçlerince hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Operasyonda teknede bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir teknenin Amerikan güçlerince hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda teknede bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

Washington’un tartışmalı narkotik operasyonunda ölenlerin sayısı  70’e yükseldi.

HEGSETH: BAŞKAN TRUMP TALİMAT VERDİ

Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun Başkan Donald Trump’ın talimatıyla düzenlendiğini aktardı.

Hegseth, açıklamasında şunları söyledi: 

"Başkan Trump talimatıyla Savunma Bakanlığı, Tanımlanmış Bir Terör Örgütü tarafından işletilen uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi."

ULUSLARARASI SULARDA HEDEF ALINDI

Hegseth, hedeflenen teknenin Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve uluslararası sularda vurulduğunu paylaştı.  Amerikan güçlerin saldırıda zarar görmedi.

ABD Karayipler açıklarında tekneyi vurdu! Çok sayıda hayatını kaybeden var - 1. Resim

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINI BIRAKIN"

Bakan Hegseth, operasyona ilişkin mesajında, "Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Ölümcül uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz sizi öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Hegseth, sosyal medya hesabından Karayipler’de teknenin vurulduğu anları gösteren yaklaşık 20 saniyelik görüntü yayımladı.

ABD ordusunun denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürdüğü, benzer operasyonların bölgedeki deniz yollarında devam edeceği kaydedildi. Olayla ilgili ek bilgi ve resmi raporlar bekleniyor.

