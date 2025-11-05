Trump talimat verdi, ABD donanması vurdu!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve teknede bulunan iki kişinin öldüğünü açıkladı.

SALDIRI ANI PAYLAŞILDI

Hegseth, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anlarına ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımında, teknenin "uyuşturucu yüklü" olduğu ve ABD istihbarat birimleri tarafından bir süredir izlendiği söyledi.

Savunma Bakanı, alınan istihbaratın teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğini ve yasa dışı uyuşturucu madde taşıdığını doğruladı.

"HER GEMİYİ BULUP YOK EDECEĞİZ"

Hegseth, saldırının uluslararası sularda gerçekleştirildiğini savunarak, ülkesine yönelik uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya çalışan tüm gemileri "bulup yok edeceklerini" iletti.

TRUMP'IN TALİMATIYLA OPERASYONLAR GENİŞLİYOR

Başkan Trump, geçtiğimiz aylarda imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle “yerinde mücadele” amacıyla ordunun daha aktif kullanılmasına onay vermişti.

Bu kapsamda ABD, ağustos sonunda Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltılardan oluşan bir görev gücü göndermiş, Hegseth de ordunun “rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazır” olduğunu açıklamıştı.

ULUSLARARASI TEPKİLER ARTIYOR

ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bazı teknelere saldırılar düzenlemesi uluslararası alanda tepkilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler, Washington’un bu operasyonlarının "uluslararası hukuku ihlal ettiği"yönünde açıklamalar yapmış ve sivillerin hedef alınmasının “yargısız infaz” anlamına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.