Katar duyurdu! Türkiye yeni keşifle en yüksek petrol ve gaz üretimine ulaştı

Petrol ve doğal gazda tarihinin en yüksek üretim seviyelerine ulaşan Türkiye, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Katar merkezli The Peninsula Qatar, Ankara’nın enerji alanında yeni bir sayfa açtığını yazdı. Haberde, Türkiye’nin 37 milyar dolar piyasa değerine sahip 92,4 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiği, bu başarının ise ülkenin enerji tarihinde dönüm noktası olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Yayın, Türkiye’nin son yıllarda enerji bağımsızlığı yolunda attığı adımlarla bölgesel dengeleri yeniden şekillendiren bir güç haline geldiğine dikkat çekti.

GÖKTEPE-3 KUYUSUNDA DEV KEŞİF

Habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, bu yıl gerçekleştirilen 92,4 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin 75 milyar metreküplük kısmının Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda bulunduğunu açıkladı.

Bayraktar, Türkiye’nin 2026 yılında 300 sondaj operasyonu planladığını, bunların 282’sinin karada, 18’inin ise denizde yapılacağını paylaştı.

TARİHİN EN YÜKSEK ÜRETİM SEVİYESİ

Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir eşiğe ulaşıldığını vurgulayan The Peninsula Qatar, ülkenin günlük petrol üretiminin 180 bin varile yükseldiğini yazdı. Söz konusu miktarın, yaklaşık 7 milyon aracın bir günlük yakıt ihtiyacını karşılayabilecek düzeye denk geldiği ifade edildi.

Yayına göre, kaydedilen artış Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde önemli bir dönüm noktası.

Güneydoğu’daki Gabar sahasında üretim 57 bin varilden 81 bine yükselirken, bu artışın ülkenin yıllık 2 milyar dolarlık ticaret açığını azaltacağı kaydedildi.

ENERJİDE DEV FİLO, KARADENİZ'DE 'OSMAN GAZİ' DÖNEMİ

Türkiye, son on yılda altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisinden oluşan dünyanın dördüncü büyük arama ve üretim filosunu kurdu.

Haberde, Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında görev yapan yeni yüzer platform "Osman Gazi" sayesinde üretimin 2026’da günlük 20 milyon metreküpe, 2028’e kadar ise 45 milyon metreküpe çıkmasının beklendiği aktarıldı.

TÜRKİYE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI YOLUNDA

The Peninsula Qatar, ayrıca Türkiye’nin bu dev keşiflerle enerji bağımsızlığına her geçen gün daha fazla yaklaştığını ve bölgesel enerji dengelerinde belirleyici bir aktör haline geldiğini dile getirdi.