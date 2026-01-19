Anadolu Ajansı
Giresun'da çığ felaketi: Çobanın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Giresun'da meydana gelen çığın altında kalan çoban Mustafa Yiğit hayatını kaybetti. Yiğit'in cansız bedeni, vatandaşların da desteğiyle saatler sonra bulundu.
Olay, Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde yaşandı. Hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki Mustafa Yiğit'in üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Çığ düştü, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR