Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları yükseltildi

Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları yükseltildi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona yükseltildi.

 
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte kontenjan 300 bin ton artırıldı.
 
Karar öncesi 700 bin tonda bulunan arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona çıkarıldı.
