ABD Başkan Yardımcısı Türkiye’ye mi geliyor? Papa detayı dikkat çekti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, Papa Leo’nun İznik’e yapacağı tarihi ziyarete katılmak için Türkiye’ye gelmeyi planladığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli Middle East Eye’ın haberine göre, Vance’in bu ziyaretinin 28 Kasım’da gerçekleşmesi bekleniyor.

PAPA'NIN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Hristiyan dünyasının dönüm noktalarından biri kabul edilen Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümünü anmak amacıyla Papa Leo, görevindeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Papa’nın, MS 325 yılında toplandığı düşünülen konsilin yapıldığı antik bazilikanın kalıntılarını ziyaret etmesi planlanıyor.

Unesco'nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen tarihi İznik’te göl sularının kuraklık nedeniyle çekilmesiyle birlikte tarihi yapılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gerçek İznik’in gölde olduğu efsanesi yeniden konuşulmaya başlandı.

Middle Easy Eye "Bazilikanın, Hristiyan kaynaklarında sıkça anılan ancak bugüne kadar doğrulanmamış ‘Kutsal Babalar Kilisesi’ olduğu yönündeki kanıtlar giderek daha fazla kabul görüyor" yorumunu paylaştı.

325 yılında düzenlenen Birinci İznik Konsili, erken dönem Hristiyan dünyasının en önemli toplantılarından biri olarak kabul ediliyor. Konsil, Hristiyan inancının temel öğretilerine dair tartışmaların çözüme kavuşturulduğu ilk büyük buluşma olmuştu.

TÜRK YETKİLİLER ANKARA'DA TEMAS BEKLİYOR

Katolik olan Vance’in papa ile birlikte İznik’te düzenlenecek anma törenine katılmak istediği, ancak ziyaretin henüz kesinleşmediği ifade edildi.

Middle East Eye kaynaklarına göre Türk yetkililer, Vance’in İznik programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da nezaket ziyaretinde bulunabileceğini düşünüyor.

Vance ve Erdoğan, Eylül ayında Washington’daki görüşmede bir araya gelmişti.

Ankara kaynakları, ABD Başkan Yardımcısının muhtemel ziyaretinin “Türkiye-ABD ilişkilerinde diplomatik bir temas fırsatı” oluşturabileceğini belirtti.

İZNİK'TE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Middle East Eye yaklaşık 20x40 metre boyutlarındaki İznik Bazilikası’nın şehrin en büyük kilisesi olduğunu aktarırken, yapının Aziz Neophytos’a adanmış bir şapel olarak inşa edildiği, MS 358’deki bir depremde yıkıldığı ve MS 380 sonrası yeniden inşa edildiği kaydedildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, kazılarda 37 mezarın ortaya çıkarıldığını, bunların restore edilerek orijinal yerlerine gömüldüğünü söyledi.

Papa’nın ziyareti öncesinde, 38 kişilik Vatikan heyeti son hazırlıkları tamamlamak üzere bu hafta İznik’e gelmişti.