ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'yu fena bozdu! 'Aptalca karar veriyor'

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'yu fena bozdu! 'Aptalca karar veriyor'

- Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu&#039;yu fena bozdu! &#039;Aptalca karar veriyor&#039;
ABD, İsrail, Batı Şeria, Netanyahu, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planına tepki gösterdi. İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) aldığı karara ilişkin konuşan Vance, bunu “aptalca” ve “hakaret” olarak değerlendirdi. “Batı Şeria İsrail tarafından ilhak edilmeyecek” diyen Vance, Netanyahu hükümetinin bu adımıyla Gazze’deki barış sürecini tehlikeye attığını iletti.

Batı Şeria'da yasadışı yerleşimcilerin bulunduğu toprakların işgal edilme kararına ABD'den ilk tepki geldi. 

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail parlamentosunun (Knesset) Batı Şeria’yı ilhak etme yönündeki oylamasına “aptalca” ve “hakaret” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Vance, ülkesinin Trump yönetimi politikasına atıfta bulunarak “Batı Şeria İsrail tarafından ilhak edilmeyecek” dedi ve sembolik oylamaların sürece zarar verebileceğini hatırlattı. 

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'yu fena bozdu! 'Aptalca karar veriyor' - 1. Resim

İsrail’daki üç günlük ziyaretinin ardından ayrılırken Vance, “Eğer bu siyasi bir numara ise, çok aptalca bir siyasi numara ve ben şahsen bunu hakaret olarak alıyorum” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY ENDİŞELİ: GAZZE ANLAŞMASI RİSKE GİREBİLİR

Beyaz Saray yetkilileri, Knesset’teki bu adımın, Başkan Trump’ın Gazze barış planının hayata geçirilmesi için kritik dönemde ateşkes anlaşmasını zayıflatabileceği endişesini taşıyor.

NETANYAHU BAHANE ARIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de önerilen uluslararası görev gücünde Türk askerlerinin yer almasına karşı olduğunu açıkça ima etti. Reuters’a konuşan Netanyahu, “Bu konuda çok güçlü görüşlerim var. Ne olduklarını tahmin etmek ister misin?” diyerek Ankara’nın rolüne mesafeli yaklaştı.

Beyaz Saray, Maliye Bakanı Smotrich’in Suudi Arabistan hakkındaki yorumları ve Netanyahu’nun Türk güçlerine ilişkin reddinin süreci yıpratabileceğinden endişe ediyor.

ÖN TASARI SONRASI NE OLACAK?

Knesset’te aşırı sağcı milletvekili tarafından sunulan Batı Şeria ilhakına yönelik ön tasarı bir oylamadan geçti; fakat tasarının yasalaşması için üç aşamalı oylama süreci daha gerekiyor. Ayrıca, Ma'ale Adumim’in ilhakıyla ilgili ayrı ön tasarı 32-9 oyla kabul edildi; bu tasarı da yasalaşmadan önce daha çok oylamadan geçecek.

ABD heyeti geri adım atmıyor: Vance, Kushner ve Rubio sahada
JD Vance’in ziyareti, Başkan Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi isimlerin bölgedeki temaslarının ardından geldi. 

ABD tarafı, Gazze’de kalıcı ateşkes ve yönetim yapıları konusunda adımlar atılmasını hedefliyor.

PLANIN KIRILGANLIĞI

Müzakereciler, ateşkesin ikinci aşamasında Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze yönetiminin yeniden yapılandırılması gibi daha zorlayıcı konulara gireceklerini kaydetti. 

