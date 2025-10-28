Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te gizemli keşif! Polis 24 saat nöbette, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te gizemli keşif! Polis 24 saat nöbette, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor

- Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesini gelecek Papa 14. Leo'nun ziyaretine günler kala bölgede tarihi bir keşif yapıldı. İznik Gölü'nün tabanında ortaya çıkarılan bazilikanın ardından bu kez de dev bir taban mozaiği bulundu. Kazı çalışması yapılan bölgeye kimse yaklaştırılmazken, polis ve zabıta da yeni keşfedilen devasa mozaik çevresinde 24 saat nöbet tutuyor.

Papa 14. Leo'nun ziyaret gerçekleştireceği Bursa İznik'te yüz yılın keşfi olarak İznik Gölü'nün tabanında ortaya çıkarılan bazilikanın ardından şimdi de 400 metrekarelik dev taban mozaiği keşfedildi. Ekipler büyük bir gizlilik içerisinde devasa mozaikte kazı ve temizlik çalışması yapıyor.

İznik Müze Müdürlüğü, 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te gizemli keşif! Polis 24 saat nöbette, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor - 1. Resim

DEV TABAN MOZAİĞİ KEŞFEDİLDİ

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaik, ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülenirken, uzmanlar bu alanın 'İznik'in Kraliçesi' olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan dev mozaiğin bulunduğu bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor.

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te gizemli keşif! Polis 24 saat nöbette, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor - 2. Resim

"DÜNYA VE İZNİK AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ"

İznik Müze Müdürlüğü'nün Kamusal Alan ilan ettiği bölgede yürütülen çalışmalar, hem yerel halk hem de tarihçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkartıldı. İlçemize güzel bir eser ve değer oldu. Bu mozaik Dünya ve İznik açısından çok değerli çünkü çok farklı olduğu söyleniyor. İznik ve mahallemiz adına çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bulunan bu mozaik bir saray kalıntısı, yani bir sarayın girişi olduğu düşünülüyor."

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te gizemli keşif! Polis 24 saat nöbette, bölgeye kimse yaklaştırılmıyor - 3. Resim

Arkeologlar, mozaik yapının hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor. Papa'nın ziyaretiyle birlikte İznik'in dünya kamuoyunda daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

