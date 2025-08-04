İznik'te heyecanlandıran keşif! Soylu bir aileye ait olduğu düşünülüyor

4 medeniyete başkentlik yapmış ve yeni Papa’nın ziyaret edeceğini açıklandığı tarihi kent İznik dünya gündeminde olmaya devam ediyor. Son olarak İznik Müze Müdürlüğü, Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik keşfetti.

ROMA DÖNEMİNE AİT MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI

İznik Müze Müdürlüğü İznik Hisardere Nekropol alanında devam eden kazılarda 3 yeni mezar alanı ile birlikte bazilikaya ait mozaikli bölüm açığa çıkarılırken, alanda Roma dönemine ait soylu bir ailenin mezarı ortaya çıkartıldı.

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ O BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarihi kent İznik’te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı. Müze müdürlüğüne bağlı Arkeologlar kazı çalışmalarına başladı. Üzerinde erkek ve yılan figürü çıkan mozaik herkesi şok etti. Alanın Roma dönemine ait önemli bir generalin sarayı olabileceği düşünülüyor.