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İznik'te heyecanlandıran keşif! Soylu bir aileye ait olduğu düşünülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İznik, Roma, Mezar, Mozaik, Keşif, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeni Papa'nın ziyaret edeceğini açıkladığı İznik'te heyecanlandıran bir keşif yapıldı. İznik Müze Müdürlüğü, Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik bulunduğunu açıkladı.

4 medeniyete başkentlik yapmış ve yeni Papa’nın ziyaret edeceğini açıklandığı tarihi kent İznik dünya gündeminde olmaya devam ediyor. Son olarak İznik Müze Müdürlüğü, Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik keşfetti.

İznik'te heyecanlandıran keşif! Soylu bir aileye ait olduğu düşünülüyor - 1. Resim

ROMA DÖNEMİNE AİT MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI

İznik Müze Müdürlüğü İznik Hisardere Nekropol alanında devam eden kazılarda 3 yeni mezar alanı ile birlikte bazilikaya ait mozaikli bölüm açığa çıkarılırken, alanda Roma dönemine ait soylu bir ailenin mezarı ortaya çıkartıldı.

İznik'te heyecanlandıran keşif! Soylu bir aileye ait olduğu düşünülüyor - 2. Resim

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ O BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarihi kent İznik’te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı. Müze müdürlüğüne bağlı Arkeologlar kazı çalışmalarına başladı. Üzerinde erkek ve yılan figürü çıkan mozaik herkesi şok etti. Alanın Roma dönemine ait önemli bir generalin sarayı olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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